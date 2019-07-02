外交部发言人就有关国家粗暴干涉香港事务和中国内政答记者问

新华社北京7月2日电（记者侯晓晨）外交部发言人耿爽2日说，中方对有关国家粗暴干涉香港事务和中国内政表示强烈不满和坚决反对。

耿爽在例行记者会上应询表示，7月1日，在香港特区发生的暴力冲击立法会大楼、肆意损坏立法会设施的行为，是践踏法治、危害社会秩序的严重违法行为。我们对此予以强烈谴责。中央政府坚决支持香港特区政府和警方依法处置该事件。

他说，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。我们对有关国家粗暴干涉香港事务和中国内政表示强烈不满和坚决反对。我们再次告诫有关国家谨言慎行，不得以任何方式干预香港内部事务，不得以任何形式为暴力违法分子撑腰壮胆，不要发出任何误导信号，不要作出任何错误举动。

有记者问：英国外交大臣亨特就不法分子暴力冲击香港特区立法会大楼发推特称，英方坚定不移支持香港及其自由，暴力行为不能接受，但香港人民必须拥有在法律范围内和平抗议的权利。对此中方有何评论？

耿爽说，近段时间以来，中方已多次就香港特区政府修例问题向英方阐明立场，并就英方不当言论提出严正交涉。但英方无视中方立场，频频对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

他说，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。中方维护国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移，维护香港繁荣稳定的决心坚定不移，坚决反对外部势力干预的态度坚定不移。我们要求英方深刻反思错误言行的后果，立即停止以任何形式干预香港事务和中国内政。

另有记者问：美、英、欧盟在声明中表示，香港人民应拥有和平抗议权利，同时应避免暴力行为，当前更重要的是要保持克制。你是否有进一步评论？

“如果发生在香港的暴力冲击立法会事件发生在美国或者欧洲，他们会怎么处理，会听之任之吗？”耿爽说，大家在电视上都看到过美国和欧洲警察对待暴力行为的执法场景。为什么同样的事情发生在香港，他们不但不反对和谴责，还要跳出来说三道四、指手画脚，貌似公允地鼓吹和平抗议的权利，呼吁避免暴力行为？！这完全是赤裸裸的双重标准，极其虚伪丑陋！

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