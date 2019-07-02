发展好中美关系是国际社会普遍期待——外国政党人士积极评价中美元首大阪会晤

新华社北京7月2日电（记者成欣、温馨）参加中共中央对外联络部活动的外国政党代表日前在接受采访时表示，中美两国元首大阪会晤达成的重要共识，释放了通过平等对话解决经贸问题的积极信号，向国际社会和全球市场注入了互利合作的正能量。

老挝人革党中央委员、国会副主席宋潘认为，此次会晤是朝着解决两国经贸摩擦迈出的重要一步。作为世界前两大经济体，中美经贸关系既对两国意义重大，也对全球经济发展有着举足轻重的作用。

“中美两国元首同意在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美国不再对中国产品加征新的关税，将使中美两国受益，也向世界传递了积极信号。我们期望中美两国秉持相互尊重、平等互利的原则，更好地造福两国人民，惠及世界人民。”他说。

博茨瓦纳民主党总书记巴洛皮表示，中美两国决定为解决争端继续进行磋商，符合非洲国家的期望。

巴洛皮说，包括博茨瓦纳在内的世界各国都乐见中美重启经贸磋商。中国作为一个负责任的大国，提倡以真诚、平等和公平的态度维护和平、处理争端，令人赞佩。

“如果中美这两头‘大象’关系融洽，为整个世界营造良好环境，其他各国都会非常开心。”巴洛皮说。

土耳其正义与发展党外事部副部长卡亚图尔克认为，中美关系是当今世界最重要的双边关系之一，两国之间的任何冲突不仅影响双边关系，更会波及世界。国际社会欢迎中美元首大阪会晤取得的成果，这让中美两国受益，也将推动世界经济趋于稳定。相信两国会通过磋商解决存在的问题。

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