新华社北京7月2日电 题：孟加拉国总理哈西娜

应国务院总理李克强邀请，孟加拉人民共和国总理谢赫·哈西娜将于7月3日至5日对中国进行正式访问。此前，哈西娜总理将出席在大连举行的第十三届夏季达沃斯论坛。

谢赫·哈西娜，1947年9月28日出生于达卡，孟开国总统穆吉布·拉赫曼的长女。1973年毕业于达卡大学，获文学学士学位。1981年至1996年担任人民联盟主席（现执政党）。1996年至2001年、2009年至2014年初、2014年至2019年初三度担任总理。2019年1月第四度出任总理。

哈西娜对华友好，曾多次访华。1993年和2003年以人民联盟主席身份访华。1996年、2010年和2014年以总理身份对华进行正式访问。2015年9月，习近平主席在纽约出席联合国成立70周年系列峰会期间会见哈西娜。

哈西娜丈夫瓦吉德·米亚博士曾是孟著名物理学家，于2009年5月去世。有一子一女。

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