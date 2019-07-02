刚果（布）火车相撞致13人死亡

新华社布拉柴维尔7月1日电（记者王松宇）刚果（布）大洋铁路公司1日发表声明说，6月30日在大洋铁路黑角段发生一起两列火车相撞事故，造成至少13人死亡、25人受伤。

据当地警方证实，事故死难者主要为偷渡者，另外还包括大洋铁路公司员工。技术故障是此次事故的主要原因。

始建于1934年的大洋铁路连接刚果（布）首都布拉柴维尔和西南港口黑角，是全国唯一一条铁路，也是非洲最早的铁路之一。铁路主干线长510公里，因年久失修，货运和客运能力远远无法满足社会需求，而且安全事故频发。

近年来，刚果（布）反政府武装针对桥梁等设施的破坏活动导致大洋铁路运输一度中断。直到2018年11月，大洋铁路才恢复运营。

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