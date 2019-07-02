埃尔多安说首批俄制S-400即将交付 美不会制裁

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安6月30日披露，土耳其从俄罗斯购买的首批S-400型防空导弹系统将在10天内交付，而美国不会因此制裁土耳其。

土耳其NTV电视台报道，埃尔多安在日本城市大阪出席二十国集团峰会期间，与美国总统唐纳德·特朗普举行双边会谈。随后，他告诉媒体记者，特朗普“支持土方”，土美会解决好围绕S-400的争端，“不会有问题”。

NTV电视台援引埃尔多安的话报道：“无论在通话中，还是双边会谈中，特朗普先生迄今没有说‘我们要制裁你们’。就土方向俄方采购S-400一事，特朗普对我说，‘你说得有理’……特朗普说，‘（制裁土耳其）有失公平’。”

土俄2017年签订S-400军购协议，使原本紧张的土美关系进一步恶化。美国及其主导的北约反对土耳其采购S-400，理由是这一俄制系统与北约防空系统不兼容，还可能危及美制F-35型战机安全。

美方先前多次要求土方取消S-400订单，改为购买美制“爱国者”防空导弹系统，设定7月31日为放弃S-400的期限，威胁施行制裁、暂停向土方交付F-35战机零部件并暂停F-35项目合作，但土方坚持履行与俄方的合同。

土耳其最初寻求购买美制“爱国者”，美国时任总统贝拉克·奥巴马没有能够说服国会批准那项交易，土耳其转而向俄罗斯采购S-400系统。

按照法新社的说法，埃尔多安似乎以这点“说动”特朗普。特朗普会晤后说，埃尔多安不应为美国上一届政府的“失败”担责，“不能那样做生意，那样不好”。

埃尔多安6月30日重提这段“曲折”：“一套S-400抵得上3套‘爱国者’，如果两份协议的条件相当，我们会买‘爱国者’，但条件不一样，我们得考虑自己的利益。”

埃尔多安说，他与特朗普同意责成相关官员处理后续事宜，两国外交和防务部门将争取为化解争议“敞开大门”。

埃尔多安希望美方取消制裁土耳其人民银行。美方先前指认这家国有银行帮助伊朗规避美方制裁，土方予以否认。（王宏彬）（新华社专特稿）

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