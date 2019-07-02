欧委会主席人选依旧“难产” 7月中再议？

欧洲联盟6月30日召开首脑会议，第三次商讨欧盟委员会主席等欧盟关键领导职位人选。德国、法国等主要欧盟国家希望提名现任欧委会第一副主席、荷兰前外交大臣弗兰斯·蒂默曼斯出任欧委会主席，遭到中东欧国家和中右翼阵营反对，磋商再陷僵局。

【中东欧反对】

德国和法国领导人上周在日本大阪出席二十国集团首脑会议期间一致同意支持蒂默曼斯出任欧委会主席，波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克四国在6月30日欧盟峰会上对这一人选表示强烈反对。

捷克总理安德烈·巴比什告诉媒体记者：“我担心这个人不是团结欧洲的合适人选。”

匈牙利总理欧尔班·维克托峰会前致信欧洲议会第一大党团欧洲人民党主席约瑟夫·多尔，认定提名蒂默曼斯将是“严重甚至历史性错误”。

蒂默曼斯出任欧委会第一副主席以来多次指认波兰和匈牙利侵犯公民权利。

欧委会主席人选需要得到28个欧盟成员国至少72%、即至少21国的支持并且这些国家应代表欧盟5亿总人口的至少65%。

路透社报道，如果先前公开反对提名蒂默曼斯的意大利和预定10月底退出欧盟的英国弃权，波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克四国联手，可能足以否决对蒂默曼斯的提名。

【中右翼抵制】

欧盟五大关键领导职位面临换届，包括欧委会主席、欧洲理事会主席、欧洲中央银行行长、欧盟外交和安全政策高级代表和欧洲议会议长，关乎欧盟今后五年的政策走向。

欧盟领导人先前就五个职位人选两次磋商，但就最关键的欧委会主席人选没有能够达成一致。欧委会是欧盟行政机构，主席相当于欧盟“政府首脑”。

德国总理安格拉·默克尔支持中右翼的欧洲人民党推举德国籍议员曼弗雷德·韦伯出任欧委会主席。这一党团认为，欧洲人民党在5月欧洲议会选举中获得最多席位，因而按照“领衔候选人”惯例，应由韦伯出任欧委会主席。2014年，这一党团的“领衔候选人”让—克洛德·容克经欧洲理事会提名、欧洲议会表决通过后成为欧委会主席。

只是，代表中间派的法国总统埃马纽埃尔·马克龙认为，尽管欧洲人民党仍然占据欧洲议会最多席位，但中右翼阵营“霸占”欧委会15年后理应分享权力。

法新社报道，默克尔和马克龙在日本达成所谓“寿司协议”：中左翼的社会党与民主党进步联盟推选的蒂默曼斯任欧委会主席，韦伯任欧洲议会议长，另外一名自由派人士任欧洲理事会主席。社会党与民主党进步联盟是欧洲议会第二大党团。

这一提议在欧洲中右翼阵营内部招致反对。

爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡说：“公平地说，大阪达成的这一提议遭到很多人反对……绝大部分欧洲人民党的领导人认为，我们不应该不争取，就如此轻易放弃（欧委会）主席职位。”

【7月中再议？】

欧洲议会议长安东尼奥·塔亚尼确认，无论欧盟峰会结果怎样，欧洲议会都将在7月3日选出新议长。

路透社报道，欧盟领导人原本希望在这以前尽快确定关键职位人选，但一些外交官说，传言欧盟7月15日将再次举行峰会。

马克龙呼吁各方展示“妥协精神”。他认为，蒂默曼斯是有能力胜任欧委会主席的人选之一，其他人选包括欧盟委员会分管竞争事务的委员、丹麦人玛格丽特·韦斯塔格，英国“脱欧”谈判欧盟首席代表、法国人米歇尔·巴尼耶。

一名外交官说，巴尼耶是欧洲人民党成员，可能成为各国都能接受的人选。

路透社解读，欧盟磋商再陷僵局突显这一区域组织面临的决策困境。欧盟近年来一直疲于应对从移民到经济的一系列危机；欧盟领导人决策时需要平衡党派利益，考虑地理、性别等多种因素。（王雪梅）（新华社专特稿）

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