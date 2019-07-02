毛里塔尼亚宪法委员会确认加祖瓦尼当选新总统

新华社达喀尔7月1日电（记者邢建桥）努瓦克肖特消息：毛里塔尼亚宪法委员会1日公布总统选举最终结果，确认前国防部长乌尔德·加祖瓦尼获得超过半数选票，当选毛里塔尼亚总统。
根据宪法委员会公布的结果，加祖瓦尼获得52%的选票，排名第二的候选人比拉姆·达赫·阿贝德获得18.59%的选票，而前总理西迪·穆罕默德·乌尔德·布巴卡尔排名第三，获得17.87%的选票。
毛里塔尼亚总统经选民投票直选产生，获逾半数选票的候选人赢得选举。毛里塔尼亚总统任期为5年，可连任一届。
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