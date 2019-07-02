南太平洋岛国瓦努阿图发生6.0级地震

新华社苏瓦7月2日电（记者张永兴）维拉港消息：南太平洋岛国瓦努阿图第二大城市卢甘维尔以东海域2日发生6.0级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失的报道。
据美国地质调查局地震信息网消息，这次地震发生在当地时间2日4时13分（北京时间2日1时13分），震中位于卢甘维尔东北偏东38公里处海域，震源深度为99.9公里。
太平洋海啸预警中心未针对此次地震发布海啸预警。
瓦努阿图位于环太平洋火山地震带，因地壳板块相互碰撞而地震频发。
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