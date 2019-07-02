人民网>>国际

南太平洋岛国瓦努阿图发生6.0级地震

2019年07月02日08:49  来源：新华网
 

　　新华社苏瓦7月2日电（记者张永兴）维拉港消息：南太平洋岛国瓦努阿图第二大城市卢甘维尔以东海域2日发生6.0级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失的报道。

　　据美国地质调查局地震信息网消息，这次地震发生在当地时间2日4时13分（北京时间2日1时13分），震中位于卢甘维尔东北偏东38公里处海域，震源深度为99.9公里。

　　太平洋海啸预警中心未针对此次地震发布海啸预警。

　　瓦努阿图位于环太平洋火山地震带，因地壳板块相互碰撞而地震频发。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved