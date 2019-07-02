阿根廷北部发生车祸至少13人死亡

新华社布宜诺斯艾利斯7月1日电（记者倪瑞捷）阿根廷北部图库曼省1日发生一起车祸，造成至少13人死亡、30人受伤。

据阿根廷媒体报道，当地时间1日上午，一辆大巴在图库曼省南部城市拉马德里附近的高速公路上发生车祸。当地警方透露，此次车祸可能与事发地出现的大雾有关。

报道说，发生车祸的大巴运载的是一个由退休人员组成的旅行团，于6月30日晚从阿根廷门多萨市出发，前往北部一温泉城市。

据报道，事发路段是事故多发地，上个月发生了至少3起车祸。

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