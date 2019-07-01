向世界发出积极信号 推动中美关系行稳致远——海外舆论积极评价中美元首大阪会晤

新华社北京7月1日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平6月29日在日本大阪同美国总统特朗普举行会晤并达成重要共识，双方同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，并宣布将在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商。海外舆论认为，这些重要共识向国际社会和全球市场发出积极和正面信号，也有望推动中美关系行稳致远。

国际智库席勒研究所旧金山分部发言人迈克尔·斯蒂格表示，美中关系是当今世界上最重要的双边关系之一。两国元首在大阪达成的重要共识，是美中关系向前迈出的非常积极的一步。他期待双方达成协议，为两国合作打下更加牢靠的基础，并认为美中两国应在“一带一路”等项目上开展合作，这对维持世界经济的健康发展非常必要、非常有帮助。

在席勒研究所驻休斯敦代表布莱恩·兰茨看来，美中元首大阪会晤朝着解决两国经贸摩擦迈出重要一步，为合作解决国际事务注入新的动力。美中两国都应抓住这一机遇，切实落实会晤达成的共识。

总部设在华盛顿的美国中美研究所高级研究员苏拉布·古普塔乐见两国元首作出重启经贸磋商的决定。他说，美中双方应真诚地相互接触，期待双方可以克服当前困难、达成协议，这对双方而言都将是富有成效的，并将对未来美中关系产生长远积极影响。

美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇表示，美中元首大阪会晤使双边经贸问题朝相对积极方向迈进，但未来的挑战依然艰巨，考验着双方的政治智慧。他认为，中国在二十国集团领导人大阪峰会上宣布了扩大对外开放的重要举措，如果美方能够抓住这些信号，有助于双边经贸关系的良性发展。

在美国知名中国问题专家罗伯特·劳伦斯·库恩看来，美中元首会晤达成重要共识，已经迈出了第一步。双方有必要进一步在多个领域加强合作和交流。中方承诺进一步扩大开放，将推动美国商界成为强大美中关系的坚定支持者。

美国全国零售商联合会高级副会长戴维·弗伦奇表示，欢迎这次会晤达成的共识，美国政府从进一步加征关税的边缘退回对零售商及其客户而言是一个好迹象，期待与中方的磋商继续取得进展。

美国全国制造商协会会长杰伊·蒂蒙斯表示，制造商对两国就重启经贸磋商以及避免关税升级取得的成果“感到鼓舞”。制造商在过去一段时间里一直期待达成贸易协议，“此次会晤让我们更加接近这一目标”。

美国商会负责国际事务的副会长迈伦·布里连特表示，美国商会对美中两国元首宣布两国将回到谈判桌前并避免关税升级感到鼓舞，期待双方努力达成高水平、全面的协议。

美国本笃会大学荣誉校长威廉·卡罗尔说，美中两国元首宣布重启贸易磋商，美方不再对中国产品加征新的关税，这是好迹象。全世界都希望美中保持强有力的伙伴关系，对两国来说也应如此。

美国底特律中华商会顾问汤姆·沃特金斯认为，只有实现共赢，达成的协议才能经得起时间的考验。美中双方相互尊重地找到双赢的解决办法，对两国人民有益，对全球经济有益。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，中美两国元首同意重启经贸磋商令人鼓舞。他说，中国在应对与美国的贸易摩擦方面处理得非常好，中美之间拥有巨大的合作机会，双方只有选择合作，才真正“符合常理”。

文莱资深媒体人贝仁龙表示，中美元首大阪会晤达成重要共识，一定程度上驱散了经贸摩擦给两国关系和世界经济蒙上的阴影，开放包容和合作共赢是人心所向。

印度尼西亚玛琅国立大学校长穆尔宾·乔苏亚·森比林表示，中美元首大阪会晤决定重启经贸磋商向世界释放了积极信号。当今世界经济高度一体化，你中有我，我中有你。在一个多边主义为主导的世界中，贸易保护主义的做法是消极的。东盟国家跟中美都有着紧密的经贸合作，乐见中美经贸关系恢复正常。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨表示，国际社会对此次中美元首大阪会晤寄予了很高的期待，双方达成共识正是外界所希望看到的。中美两国能够在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，将为全球经济和国际政治注入更多确定性，带来积极影响。（参与记者：叶在琪、杨士龙、潘丽君、高路、刘品然、胡友松、高攀、徐静、金晶、薛飞、梁辉、李家瑞）

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