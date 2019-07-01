新华社洛杉矶6月30日电 专访：寻找双赢方案是结束中美经贸摩擦的根本路径——访美国哈夫智库首席执行官哈夫
新华社记者黄恒
总部设在美国洛杉矶的哈夫智库创始人兼首席执行官鲍勃·哈夫30日接受新华社记者专访时表示，寻找双赢方案是结束中美经贸摩擦的根本路径。
哈夫高度肯定了此次中美元首会晤的成果，认为美国不再对中国产品加征新的关税、双方同意重启经贸磋商，让美国商界和全球金融界都松了一口气。
哈夫说：“这是一次积极的会晤，产生诸多有形成果，特别为更长期的双边贸易框架搭建了基础。”与此同时，他希望中美尽快重启经贸磋商并达成共赢方案，最终解决中美贸易问题。
“双方此前已经谈了11轮，分歧之处都已经很清楚，接下来应该直接讨论如何解决这些分歧，讨论细节。”哈夫说。
哈夫说：“作为加州前参议员，我已经反复强调，贸易战对任何人都没有好处，特别是加州。加州经济依赖于贸易和旅游。加州发展靠的是世界级的研究机构和大学，它们吸引来了世界级的优秀学生，许多人毕业后留在这里工作，驱动了加州的高科技产业。这些高科技制造业又散布到世界各地，相当一部分在中国，形成了加州设计、中国制造的成功模式。”
他指出，有些人鼓吹对中国企业实施制裁、对中国留学生予以限制，这些都是不现实和损害美国利益的昏招。
“目前，中国在人工智能领域处于全球领先位置，每年发表的相关科学论文数量位居前列，”哈夫说，美国如果不能展现灵活性，执意切断中美技术合作，短时期内也许会造成中国经济暂时的困难，但长期也会导致美国陷入衰退。
中美只有合作共赢，才能取得有益双方的、长期的、实质性的成功，哈夫说。
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