俄罗斯和美国相互进行战略武器检查

新华社莫斯科7月1日电（记者吴刚）俄罗斯国防部机关报《红星报》7月1日报道说，俄罗斯和美国上周对各自拥有的进攻性战略武器进行了相互检查。

报道说，根据俄美签署的《削减和限制进攻性战略武器条约》，俄对美国部署在本土、土耳其和罗马尼亚境内的进攻性战略武器进行了3次检查，美国、丹麦、土耳其和挪威则对俄境内的进攻性战略武器进行了3次检查。

《削减和限制进攻性战略武器条约》由俄美元首于2010年4月签署。条约规定，双方应在7年内将各自部署的核弹头削减至1550枚以下，部署的运载工具不超过700件。该条约将于2021年到期。

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