印控克什米尔地区发生车祸33人死亡

新华社新德里7月1日电 据印度媒体1日报道，印控克什米尔地区当天发生一起客车坠落山谷事故，造成至少33人死亡，另有10多人受伤。

据《印度斯坦时报》报道，当地时间1日早上7时50分左右，一辆客车行驶至印控克什米尔的吉什德瓦尔地区时坠入山谷。事故造成至少33人死亡，另有10多人受伤，伤者已被送往医院接受救治。

当地警方说，救援人员已前往事发地展开救援。

印控克什米尔频发重大交通事故，超载、车辆缺乏维护和路况差等是事故发生的主要原因。6月27日，该地区发生一起交通事故，造成包括9名学生在内的11人死亡，另有8人受伤。

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