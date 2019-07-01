庆祝新中国成立70周年电影展在埃及开幕

新华社开罗6月30日电（记者李碧念）庆祝中华人民共和国成立70周年电影展6月30日在埃及首都开罗中国文化中心开幕，6部中国电影将陆续在开罗、亚历山大等城市上映。

据中国文化和旅游部中外文化交流中心相关负责人介绍，此次电影展将展映《流浪地球》《开国大典》《甲方乙方》等6部中国各个时期的优秀影片，观众可以通过这些电影了解中国的发展成就和中国文化。

中国驻埃及大使廖力强在开幕式致辞中说，埃及是第一个承认中华人民共和国的阿拉伯国家，中埃建交63年来，两国始终是好朋友、好伙伴、好兄弟。中国期待与埃及继续加强人文交流，希望此次电影展能进一步增进中埃两国人民友谊。

埃及文化部文化发展基金会主席法西·阿卜杜勒-瓦哈卜在致辞中说，电影产业已成为很多国家国民经济的重要组成部分，电影也已成为文化交流的重要渠道。埃及期待与中国在电影产业方面加强交流与合作。

据介绍，此次电影展是庆祝中华人民共和国成立70周年海外中国电影展的首场活动，未来在多个国家还将举行类似影展。

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