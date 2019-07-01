比利时举办“汉语桥”世界中学生中文比赛

新华社比利时布鲁日6月30日电（记者潘革平）第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛比利时赛区决赛6月30日在比利时布鲁日的西弗兰德大学体育馆落下帷幕。经过激烈角逐，法语布鲁塞尔自由大学孔子学院推荐的阿尔诺·德穆塞勒获得冠军。

本次比赛由中国驻比利时大使馆主办，西弗兰德大学孔子学院承办。经过比利时6所孔子学院和相关中学中文班筛选后，来自比利时7所中学的12名选手参加了当日比赛。比赛分为笔试、演讲以及才艺表演三个环节。选手们以“携手汉语，筑梦未来”为主题，用中文介绍自己学习中文、接触中国文化的经历。选手们还展示了书法、歌唱、现代舞、诗朗诵、武术等多种才艺，精彩表现博得观众热烈喝彩。

德穆塞勒赛后接受记者采访时说，自己从12岁开始学习中文，经过多年努力，今年高中毕业的他已接到上海交通大学的录取通知书，很憧憬即将开始的中国留学生涯。他说：“我的梦想实现了。是学习中文给了我这个机会，让我看到光明的未来。我相信其他学习中文的人同样也会有光明的未来。”

中国驻比利时使馆教育参赞郑保国对记者说，今年比赛的主题演讲题材广泛，选手们的发音字正腔圆，抒发了对中文和中国的喜爱，以及对未来的期待。

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