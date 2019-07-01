巴黎实施更严格机动车限行措施

新华社巴黎6月30日电（记者陈晨）法国巴黎市政府6月30日发布公告说，为应对空气污染、减少汽车尾气排放，自7月1日起，该市将实行重新调整的车辆限行措施，污染排放程度较高的车辆将被禁止在特定时段在巴黎市区通行。

2016年7月，法国政府推出用于标明机动车污染排放水平的标签，共分6个类别。纯电动汽车或氢动力汽车属于污染程度最低的“零排放”类别，其余机动车按污染程度由低到高分为5类。2017年1月16日起，所有在巴黎行驶的机动车必须在挡风玻璃上张贴标明车辆污染等级的标签。

按照新的限行措施，7月1日起，贴有第四类污染排放水平标签的轻型轿车和轻型商用车（LCV）将被禁止于每周一至周五8时至20时之间在巴黎市区通行，而该类别的卡车和大型客车则将被禁止于每周7天8时至20时在巴黎行驶。

具体来说，新的限行措施将涉及包括2004年7月1日前注册的摩托车、机动三轮和四轮车、2006年1月1日前注册的柴油型汽车和柴油轻型商用车、1997年1月1日前注册的汽油型汽车、1997年10月1日前注册的汽油轻型商用车、2009年10月1日前注册的柴油型卡车和2001年10月前注册的汽油型卡车。

此外，公告还指出，巴黎环城高速、万塞讷森林公园和布洛涅林苑对污染排放程度最高的第五类污染的车辆和未张贴污染等级标签的车辆将实现全面禁行。不按交通新规行驶的行为，将被处以罚款。

自2017年7月1日起，第五类车辆已被禁止在每周一至周五8时至20时之间在巴黎市区通行，该类别的柴油型货车、公交客车及大型客车被全面禁止在巴黎行驶。

当地空气质量监测机构指出，巴黎地区空气污染的主要来源是交通运输。为推动环保出行，巴黎市政府已推出系列鼓励措施，向购买电动自行车或电动摩托车的巴黎市民提供最高达400欧元的津贴补助；向购买清洁交通工具的企业提供最高达9000欧元的津贴补助。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)