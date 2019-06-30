中美重启磋商，这几篇重磅评论透露出三大信号

G20大阪峰会，最受关注的环节莫过于中美元首的会晤。6月29日中午，国社发出快讯：

“在6月29日举行的中美元首会晤中，国家主席习近平和美国总统特朗普同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。”

当天晚些时候，从下午16：52，到18：20，再到30日的0点、2：30，《环球时报》社评（《重启中美贸易磋商，我们更要有平常心》）、中央广播电视总台“国际锐评”（《用平等和相互尊重推进中美经贸磋商》）、《人民日报》“钟声”（《言则必行 行则将至》）、国社“新华国际时评”（《重启中美经贸磋商尤需诚意和行动》）相继发表重磅评论，媒体人的敬业自不必说，也从侧面反映出这一话题的受重视程度；再加上知名微信公号“陶然笔记”当天发布的解读文章《时间 是解决问题的良药》，对于当前中美经贸磋商怎么看、下一步怎么办，上述文章透露出三大信号。

信号一：磋商的基础是平等和相互尊重

对上述重磅评论文章进行词云分析，会得出如上可视化云图。

从主语称谓来看，“中美”共出现45次，“中国”41次，“双方”23次，中美双方作为利益攸关的两个并行主体，不仅是“世界前两大经济体”，“中美关系”的重要性、平等合作的必要性，由此也可见一斑。

从态度描述来看，排名前三位的用词分别是：“相互尊重”（20次）、“合作”（13次）、平等（11次），这也正呼应了“磋商”一词出现的高频率（33次），说明双方对如何“重启”（22次）应该秉持的态度。

不要觉得这样的“老生常谈”只是外交场合的官方辞令，事实上，中美经贸磋商之前每一次出现的波折，关键原因就在于美方没能做到“平等”和“相互尊重”。倡导“平等”和“相互尊重”，源于双方可一较高下的现实实力，更源于双方放眼未来的共同利益。

信号二：管控分歧才能扩大交集

“国际锐评”文章中表示：“中美两国元首在二十国集团领导人大阪峰会期间会晤，同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。这释放了积极信号，顺应两国民意，符合全球期待，意味着中美重新回到解决问题的正确轨道。”

什么是解决问题的正确轨道？

诚然，美方表示不再对中国产品加征新的关税、表示美国公司可以继续向中国科技巨头华为售卖产品，与会晤前的咄咄逼人相比，是一种更友好的表态，但是，这样的表态充其量恐怕还只能算是姿态的调整，离真正在正确轨道上大踏步走起来，还有点距离，有待时间检验。

正如这几篇文章都多次强调的，“重启中美经贸磋商尤需诚意和行动”——“诚意”是要有合作而非争斗的决心、有对抗而非对话态度，用实实在在的“行动”管控分歧、扩大交集。否则，就算这一次解决了老问题，下一次还会有新问题，“按下葫芦起来瓢”，成为一场无休止的“打地鼠”游戏。

“行胜于言”，美方信守“重启经贸磋商要以双方平等和相互尊重为基础”这一承诺是接下来双方谈判走向成功的关键。

信号三：“平常心”是我们应对挑战的心态

从《环球时报》社评的标题（《重启中美贸易磋商，我们更要有平常心》），到新华国际时评里“保持平常心看待重启磋商”的判断，再到“陶然笔记”文内对“耐心和平常心”的重要事情说三遍，让人不得不再次认真审示这一应对心态。

为什么在会晤后有明显向好表态的时候，还要有这样的提醒？

环球社评写道：“由于中美经贸磋商有过不仅一轮挫折，人们对这一次双方重启经贸磋商能走多远、是否会达成协议的预期是有阴影的。”

自去年双方展开经贸磋商以来，中美不是没达到过一致，但是美方的出尔反尔也并不鲜见。然而，一年多以来，美方屡次挥舞的关税大棒没有吓到中国人民，充斥着各种奇谈怪论的贸易保护主义没有打击到中国人民，夹杂着孤立封锁和“长臂管辖”的霸凌主义没有威胁到中国人民，中国的经济保持住了平稳运行，各项指标波动也都没有突破合理范围，自信压倒了悲观，人心更加团结，究其根源，就在于我们保持住了自己的战略定力，对风风雨雨常怀一颗平常心。

成功的会晤让人对未来生出更多期待，但是期待中仍有隐忧：

美国一些人一方面信誓旦旦表示对中国“没有敌意”，“愿意和中国加强合作”，“美方将和中方按照两国元首确定的原则和方向，努力工作”，另一方面却仍在推文末尾不动声色地继续施压，声称“目前对中国加征的关税没有任何减少”；

美国经贸磋商团队中的鹰派不会轻易放弃其主张，而这与中国强调的“取消全部加征关税”仍有较大距离；

以参议员马克·卢比奥、国会参议院民主党领导人查克·舒默为代表的美国政客在会晤后放话要通过立法手段恢复对华为的限制，对经贸磋商或带来更多不确定性；

……

6月29日当晚《新闻联播》刊播的“国际锐评”指出：

“无论重启磋商后结果如何，中国将始终坚定不移地走好自己的路，办好自己的事。这是中国应对一切风险和挑战的根本之道。”

“道阻且长，行则将至。”让我们拭目以待。（来源:“甜甜余味”微信公号）

（原题为《中美重启磋商，这几篇重磅评论透露出三大信号》）

(责编：贾文婷、杨牧)