新华国际时评：关键时刻的中国担当

新华社北京6月29日电 题：关键时刻的中国担当

新华社记者郑汉根 乔继红

国际金融危机发生10年后，世界经济再次来到十字路口。封闭还是开放，前进还是倒退，世界应该何去何从？

关键当口，中国国家主席习近平深刻洞察时势，在日本大阪举行的二十国集团领导人第十四次峰会上提出引领世界经济穿云破雾、行稳致远的系列主张，还提出了中国进一步扩大对外开放的有力举措。

暮色苍茫看劲松。作为世界第二大经济体和负责任大国，中国的主张和行动，为面临诸多挑战的世界注入强大信心。

提振发展信心 中国方案顺时应势

习近平主席28日在二十国集团领导人峰会上，就世界经济形势和贸易问题发表重要讲话，提出“坚持改革创新，挖掘增长动力；坚持与时俱进，完善全球治理；坚持迎难而上，破解发展瓶颈；坚持伙伴精神，妥善处理分歧”的四点建议。

面对当前世界经济进入新旧动能转换期、经济全球化遇到一些曲折、世界面临发展鸿沟和发展赤字等诸多挑战，“四个坚持”充满积极进取、开放合作的精神，体现了维护多边主义的国际共识，为世界经济的长远健康发展指明路径。美国知名中国问题专家罗伯特·库恩认为，习近平主席的讲话为“重振全球化”指明了方向。

推动建设开放型世界经济是中国的一贯主张。从“一花独放不是春，百花齐放春满园”到“轻关易道，通商宽农”，从“无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择”到“我们要以更大的开放拥抱发展机遇”……2013年以来，在历次二十国集团峰会上，中国呼吁建设开放型世界经济的声音始终坚定如一。

西班牙《国家报》的文章曾呼吁，二十国集团应该回归“开放合作”的初心。如今，面对保护主义、单边主义持续蔓延、贸易和投资争端加剧等诸多挑战，中国呼吁开放合作的声音显得格外响亮，振奋人心。

“习近平主席就全球治理提出的主张十分重要。经济全球化需要各国开放合作、携手发展，这是构建开放型世界经济、建立多边贸易体制的基础。”哈萨克斯坦国立欧亚大学东方学专家艾扎达·努里杰诺娃这样认为。

推动开放合作 中国行动坚定有力

“弄潮儿向涛头立”。无论面对怎样的逆风，中国始终保持定力，坚定不移推动开放合作，坚持与世界分享中国开放与发展的机遇。

中国一直坚定推进共建“一带一路”。迄今已有150多个国家和国际组织签署共建“一带一路”合作协议。“一带一路”建设提供的发展机遇，越来越具有广泛的影响力。世界银行最新报告称，“一带一路”倡议可加快数十个发展中国家的经济发展与减贫，倡议全面实施可使3200万人摆脱中度贫困，有助于全球贸易和投资增长。

中国一直坚定履行各项开放承诺。“即将发布2019年版外资准入负面清单”“大幅削减进口环节制度性成本”“明年1月1日实施新的外商投资法律制度”……此次大阪峰会期间，习近平主席宣示的一系列扩大开放的新举措，彰显中国与世界各国更深入实现合作共赢的坚定决心。

“在民粹主义、孤立主义抬头的当今世界，中国继续加大力度开放市场，持续推进‘一带一路’建设，不仅向世界传递了一种态度，还将给包括德国企业在内的全球企业带来商机。”德国丝绸之路倡议协会主席汉斯·冯·赫尔多夫说。

完善全球治理 中国彰显责任担当

当前，经济全球化遭遇挑战，如何完善全球治理成为时代命题。“本着多边主义的理念，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序”“确保世界经济开放、包容、平衡、普惠发展”……中国对于完善全球治理的原则立场顺应世界发展潮流大势，体现负责坚定的大国责任担当。

从共商共建共享的全球治理观到相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，从共同、综合、合作、可持续的安全观到多彩、平等、包容的新型文明观，中国完善全球治理的理念彰显互尊互信、和衷共济的中国智慧。中国提出的构建“人类命运共同体”理念，正在得到持续深入的广泛共鸣。

中国行动为当前充满诸多挑战的世界带来和平和稳定的正能量。从积极参与联合国维和行动到积极应对气候变化，从在诸多国际地区热点问题上劝和促谈到促进国际反恐合作，在诸多需要担当责任的国际领域，中国尽心尽责，贡献世界。

联合国秘书长古特雷斯表示，联合国希望中国在国际事务中发挥更多领导力，愿同中国共同努力，更好发挥全球治理应有的作用，使遵循多边主义成为国际社会主流。国际货币基金组织总裁拉加德更是直言：“世界需要中国。”

在世界前行的十字路口，中国方案带来信心，中国行动带来力量。中国携手世界各国实现合作共赢的诚意和付出，必将迎来更加丰硕的成果。

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