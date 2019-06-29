习近平会见法国总统马克龙

新华社大阪6月29日电（记者黄尹甲子 郝薇薇）国家主席习近平29日在大阪会见法国总统马克龙。

习近平表示，今年3月我成功对法国进行国事访问。访问期间我们达成的一系列战略共识和合作协议正在稳步落实。在世界面临百年未有之大变局之际，面对保护主义、单边主义逆流和气候变化等人类共同挑战，中法理应体现大国担当，坚持独立自主，携手合作，共同做多边主义的维护者、开放合作的践行者、世界和平的捍卫者、文明交流的引领者，促进世界和平稳定和发展进步，保护美好的地球家园。

习近平指出，国际社会共建“一带一路”已进入高质量发展的新阶段，中法双方要加快落实第三方市场合作项目，推进核能、航天等大项目合作。中方欢迎法国参加第二届中国国际进口博览会。双方要精心筹备2021年中法文化旅游年，促进人文交流。中法要就国际和地区问题保持密切协调，推动热点问题政治解决。

马克龙表示，习近平主席今年3月对法国的访问有力推动两国政治、经济、人文等领域关系取得新进展。我期待着再次访华。法方愿同中方拓展农业、数字经济、能源、民用核能等合作，增进文化交流。法中都支持多边主义，要就全球治理密切协调，在应对气候变化、生物多样性等多边议程中开展积极合作，发挥引领作用。

双方还就朝鲜半岛、伊朗核等问题交换了看法。法方高度评价中方为劝和促谈发挥的重要和建设性作用，表示愿同中方加强沟通协调，维护地区和平稳定。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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