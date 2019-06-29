习近平继续出席二十国集团领导人第十四次峰会

新华社大阪6月29日电（记者李建敏 郑晓奕）二十国集团领导人第十四次峰会29日在日本大阪继续举行。国家主席习近平出席。

在讨论包容发展问题时，习近平指出，中方赞同把高质量基础设施建设作为推进包容发展的重要抓手。不久前在北京成功举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛围绕高质量共建“一带一路”达成广泛共识和丰硕成果。我们要坚持共商共建共享原则，践行开放、绿色、廉洁的理念，致力于实现高标准、惠民生、可持续的目标。最终目的是通过全方位互联互通，更好融入全球供应链、产业链、价值链，实现联动发展。我们要加强同联合国2030年可持续发展议程的对接。共建“一带一路”突出发展视角，将为落实联合国2030年可持续发展议程、推动广大发展中国家可持续发展作出重要贡献。共建“一带一路”致力于推动国际社会各成员共同发展，已成为造福各方的国际公共产品和开放包容的国际合作平台。我们欢迎所有感兴趣的合作伙伴共同参与，携手做大互利共赢的“蛋糕”，将在国际社会共同愿景和普遍共识基础上，继续推进政策沟通对接以及务实合作，为推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长作出贡献，实现各国高质量发展和共同繁荣。

当地时间29日下午，峰会闭幕。

刘鹤、杨洁篪、王毅等参加上述活动。

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