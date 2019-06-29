汪洋会见朝鲜祖国统一民主主义战线中央委员会议长金完洙

新华社北京6月29日电（记者孙奕）全国政协主席汪洋28日在北京会见朝鲜祖国统一民主主义战线中央委员会议长金完洙。
汪洋说，中朝是山水相连的友好邻邦。习近平总书记近日成功对朝鲜进行国事访问，同金正恩委员长达成很多新的重要共识，为中朝关系发展注入强劲动力。在新的历史起点上，中方愿同朝方以两国领导人重要共识为引领，深化高层政治沟通，办好建交70周年纪念活动，推动务实合作，加强人文交往。中国全国政协愿同朝鲜祖国战线中央扩大交流，为维护、巩固、发展好中朝关系贡献力量。
金完洙表示，习近平总书记的访问是对朝鲜党、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持，朝鲜祖国战线中央愿加强同中国全国政协合作交流，把朝中关系不断提升到新高度。
夏宝龙参加会见。
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