王毅：勠力同心、各尽所能、携手推进全球气候治理

新华社大阪6月29日电（记者刘华 蒋国鹏）当地时间2019年6月29日，国务委员兼外长王毅在二十国集团领导人大阪峰会期间与法国外长勒德里昂、联合国秘书长古特雷斯共同举行气候变化问题三方会议。王毅主持会议，并阐明中方应对气候变化的立场和主张，呼吁各方重信守诺、切实行动，为今世后代创造一个风调雨顺、清洁美丽的世界。

王毅表示，习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上强调，要将绿色作为“一带一路”的底色。中国应对气候变化矢志不移，成果有目共睹。2018年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放较2005年降低45.8%，非化石能源占能源消费比重达到14.3%。中国正式启动了全国碳排放交易体系，为控制温室气体排放奠定了坚实基础。

王毅强调，应对气候变化就像跑马拉松，既要有只争朝夕的冲劲，也要有坚如磐石的毅力。一是坚定信念。个别国家的退却，阻挡不了世界前进的脚步。我们要争取在国际上形成以行动应对气变的积极氛围。二是坚守原则。必须坚持多边主义，坚持公平、“共同但有区别的责任”和各自能力原则，尊重发展中国家的特殊国情。三是坚决行动。要将应对气变与促进经济发展相结合，加速绿色低碳转型。要调动全社会资源和力量，强化2020年前行动力度，做好2020年前行动总结。四要坚持合作。气候变化是全球性挑战，除了同舟共济，我们别无选择。发达国家应该落实到2020年每年动员1000亿美元承诺，帮助发展中国家提高应对能力。

王毅表示，古特雷斯秘书长将于9月举行联合国气候行动峰会，这是全球气候治理进程的重要节点。中方将积极支持峰会筹备工作。作为“基于自然的解决方案”领域牵头方，中方将聚焦可持续利用自然资源，推动形成一揽子成果。中方也将支持法方作为“气候融资和碳价”领域牵头方的工作。

与会方围绕全球气候治理充分交换意见。勒德里昂表示，法中应对全球气候变化合作良好，法方愿与中方携手，共同发出明确信号，推动国际社会落实《巴黎协定》实施细则。支持并预祝中方举办2020年《生物多样性公约》第15次缔约方大会取得圆满成功。古特雷斯表示，联合国看重中方在全球应对气候变化行动中举足轻重的作用，赞赏中方作为“基于自然的解决方案”领域牵头方所作的努力。联合国愿与中法一道，推动相关国家积极有所作为。与会三方一致认为，各国应坚定信念，坚持多边主义，不折不扣履行《巴黎协定》承诺，齐心协力推动联合国气候行动峰会和《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议取得丰硕成果，为全球气候治理注入新的强劲动力。

会后，王毅和勒德里昂、古特雷斯共同会见了记者。会议发表了新闻公报。

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