突尼斯逮捕25名恐怖嫌疑人

新华社突尼斯6月28日电（记者黄灵）突尼斯内政部28日晚发表声明说，该国反恐机构27日、28日在全国发起行动，共逮捕25名恐怖嫌疑人。

声明还说，搜捕其他恐怖分子的行动仍在继续。

突尼斯首都突尼斯市中心27日上午发生两起自杀式爆炸袭击，造成军警人员和平民1人死亡和多人受伤。极端组织“伊斯兰国”随后宣布制造了这两起袭击。

突尼斯位于非洲大陆最北端，毗邻地中海。2015年，突尼斯先后遭遇三起大规模恐怖袭击，导致70多人死亡，其中大多数为外国游客和安全人员。此后，突尼斯政府加强安保措施，大力打击恐怖活动。近年来，突尼斯主要城市和旅游景点治安状况良好。

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