出于"政治原因" 伊朗或暂不突破浓缩铀储存量上限

一名要求不公开姓名的外交人士27日说，伊朗当天不会按原计划突破浓缩铀储存量上限。

法新社以这名身处奥地利首都维也纳的外交人士为消息源报道，鉴于欧洲多国密集斡旋海湾紧张局势，出于“政治原因”，伊朗“今天不会突破（浓缩铀储存量上限）”，也没有迹象显示伊朗会在本周末这么做。

伊朗2015年与六国签署核问题全面协议。美国去年5月退出这一协议。伊朗本月宣布，将从27日起突破协议规定的300公斤浓缩铀储存量上限。

伊朗、古巴和委内瑞拉驻维也纳的外交官27日组织一场研讨会，讨论制裁与经济议题。伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希在会上说：“我们身处一场与美国的经济战，而不是军事战，至少现在不是。”

阿拉格希认定，“经济战”是致使地区紧张升级的原因，只有经济战“停火”，局势才可能缓解。

伊朗先前设定7月7日为另一期限，声称届时启动高浓度铀浓缩，即突破协议规定的浓度上限3.67%。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼25日与法国总统埃马纽埃尔·马克龙通话时说，伊朗永远不寻求与任何国家开战。马克龙在日本东京出席二十国集团峰会期间回应，他将“尽最大努力”避免美伊两国“军事紧张升级”。（田野）【新华社微特稿】

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