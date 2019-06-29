乌克兰东部民间武装释放4名在押人员

新华社基辅6月28日电 乌克兰东部民间武装28日释放4名在押人员，其中包括3名乌克兰军人和1名乌平民。

据乌克兰国际文传电讯社报道，获释人员交接仪式当天在白俄罗斯首都明斯克举行，4人随后乘飞机抵达乌克兰首都基辅。报道说，乌一政党的领导人27日在明斯克与乌东部民间武装领导人会晤时，就释放4名在押人员达成协议。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件仍时有发生。

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