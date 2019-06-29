委政府将继续与反对派对话 挪威会面情况将很快公开

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗27日说，政府与反对派将继续就化解政坛危机会晤，双方挪威会面的最新情况将很快公开。
马杜罗在总统府告诉媒体记者：“对话将继续。我们将在为委内瑞拉达成可验证、可执行的和平协议道路上取得进展。”
马杜罗说，新闻和通信部长豪尔赫·罗德里格斯不久将向公众介绍挪威对话更多新情况。
委内瑞拉今年以来陷入政坛危机。国民议会主席胡安·瓜伊多1月23日宣布自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉丁美洲多国承认。
为逼迫马杜罗下台，美国不断以经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压，但国际社会呼吁以外交和政治手段化解危机。委内瑞拉政府和反对派5月底结束在挪威首都奥斯陆举行的第二轮试探性对话，没有就化解政坛危机取得进展。（陈立希）【新华社微特稿】
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