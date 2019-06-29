伊朗向联合国安理会控告美国无人机侵犯其领空

新华社德黑兰6月28日电 据伊朗媒体28日报道，伊朗已正式向联合国安理会控告美国无人机侵犯其领空。
伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗外交部副部长戈拉姆-侯赛因·德赫卡尼的话报道说，伊朗已向联合国安理会控告美国无人机侵犯其领空。德赫卡尼说，根据控告书文本，若美国方面继续侵犯伊朗领空，伊朗保留“坚决”回应的权利。
伊朗伊斯兰革命卫队本月20日发表声明，宣布在霍尔木兹海峡附近击落一架进入伊朗领空的美制RQ-4“全球鹰”无人机。美方随后证实无人机被击落，但称这架无人机当时位于国际空域。美国总统特朗普21日表示，美军20日晚原准备对伊朗3处目标实施报复性打击，但他在行动开始前叫停了行动。
美国去年5月宣布单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启一系列对伊朗制裁措施。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】