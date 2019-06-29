伊朗向联合国安理会控告美国无人机侵犯其领空

新华社德黑兰6月28日电 据伊朗媒体28日报道，伊朗已正式向联合国安理会控告美国无人机侵犯其领空。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗外交部副部长戈拉姆-侯赛因·德赫卡尼的话报道说，伊朗已向联合国安理会控告美国无人机侵犯其领空。德赫卡尼说，根据控告书文本，若美国方面继续侵犯伊朗领空，伊朗保留“坚决”回应的权利。

伊朗伊斯兰革命卫队本月20日发表声明，宣布在霍尔木兹海峡附近击落一架进入伊朗领空的美制RQ-4“全球鹰”无人机。美方随后证实无人机被击落，但称这架无人机当时位于国际空域。美国总统特朗普21日表示，美军20日晚原准备对伊朗3处目标实施报复性打击，但他在行动开始前叫停了行动。

美国去年5月宣布单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启一系列对伊朗制裁措施。

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