站不住脚的“美国吃亏论”

所谓“美国吃亏论”，其基本立论依据就是美国进口多于出口，贸易出现逆差。持此论者声称，几十年没从中国赚到什么钱，而且几乎所有贸易伙伴都欠美国的。

美国一些人凭借这种荒唐的逻辑，挑动社会情绪，误导社会认知，以为倡导“买美国造”，给输美商品设置重重关卡，就能使制造业回归、让就业机会上门。他们还通过渲染“外部威胁”，编造“碟中谍”剧情，用国家安全的幌子为贸易战遮羞。“教科书式”的政客表演，“好莱坞式”的苦情戏，令世人顿生恍若隔世之感。经济学家们嗤之以鼻，“美国一些人该回炉补补课，从经济学基础的ABC学起”。

“美国吃亏论”表面上是主观主义，或者说是先验主义，其实质是利己主义，通体散发着自私自利的腐臭——仅仅拿着自己统计的贸易逆差数据大做文章，不能以理性、公正、科学的态度来认清供求关系。他们不反思自身经济结构弊端，不反思寅吃卯粮财政政策危害，不反思全民低储蓄率后果，却倒打一耙，转移矛盾，嫁祸于人。在他们眼里，正常的国际贸易成了掠夺，他们既看不见等价交换，也失聪于价廉物美，更忽视了贸易双方自愿签约、互利共赢的现实，似乎贸易逆差成了单向付出，成了免费午餐，成了慈善公益。

经济学常识告诉我们，经常项目赤字确实具有利弊两面性，究竟哪一面效应是主导性的，要具体问题具体分析。美国学者亚当·哈耶研究发现，虽然经济学理论通常认为长期贸易逆差对国家经济有负面影响，但美国这个世界最大贸易逆差国的事实却证明了一种例外。因为美国是最大经济体，且美元是世界储备货币，贸易逆差虽然导致美元“流出”，但美国在很大程度上凭借吸引外国直接投资和发行外债，又让美元大笔回流。这种“美元红利”效应，哪有一点因逆差而吃亏的影子？

“美元红利”，使美国成为世界上最不用担心长期贸易逆差的国家。贸易逆差越大，说明其获取的“实物利益”越大。为什么消费主义文化能够于上世纪二三十年代首先从美国兴起并发展延续至今？没有充足的“实物利益”，美国式生活方式又是靠什么得以长期支撑？经济全球化背景下，“美元红利”助力美国制造业大踏步转移到发展中国家，在全球市场上实现成本最小化、利润最大化，并且获得全球产业链上游的超强掌控力。经济学家们一针见血地指出，美国早就从全球经济金融治理体系中获得了“独一无二的超额利益”。

现在，美国一些人刻意把本国失业、贫困现象归咎于其他国家，挑动“铁锈地带”民众支持加征关税政策。但全世界都心知肚明，贫富分化严重是其社会痼疾，阶层固化积重难返，种族歧视顽症由来已久，美国的制度性缺陷绝不是减少进口就能解决的。况且，加征关税导致物价上涨，还会让美国贫困人口生活水平进一步下降。

经济规律不可违。只有在美国经贸政策不偏离正常轨道的情况下，“美元红利”所支撑的良性循环才可以持续。一旦保护主义大行其道，在全球产业链、价值链中占尽好处的美国，其风险也将快速累积和呈现。美国彼得森国际经济研究所所长亚当·波森说，“对全球化的敌意正破坏美国对外资的吸引”，还影响着美国在全球经济中的地位。最近美国一些人紧锣密鼓对中国出狠招、使绊子，导致全球市场阴云密布。苹果、微软、通用电气、沃尔玛等美国大企业十分焦虑，因为切断它们同中国互惠互利的紧密联系，就意味着它们失去市场份额、失去合作伙伴、失去国际竞争力……

值得警惕的是，不断通过自我暗示、强化“吃亏”意识的美国一些人，正在更加卖力气寻找“敌人”。人们曾经担心美国学者米尔斯海默的“进攻性现实主义”成为美国社会主流价值，因为在其视域中，国际社会就是一个残忍的角斗场，充满你死我活的险境。当前，美国一些人试图将关税“武器化”，这同“进攻性现实主义”如出一辙。如果任由这个势头发展下去，秩序荡然无存，世界将无宁日。不要忘了，经济矛盾无法调和而导致国际冲突造成人类遭受灾难、浩劫的历史，离我们并不十分遥远。

21世纪，世界不能回归蒙昧年代，不能再现丛林法则。奉劝美国一些人，早日回归经济学基本常识，算算贸易账，算算良心账，也算算人类世界的未来账，承担起世界大家庭成员应该承担的责任和道义。

《 人民日报 》（ 2019年06月29日 07 版）

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