综合消息：多国领导人在G20大阪峰会期间表示支持多边主义

新华社大阪6月28日电 二十国集团（G20）领导人第十四次峰会28日在日本大阪开幕。会议期间，多国领导人表示，当前单边主义和保护主义带来的危害令人担忧，应坚持多边主义，加强合作，共同应对挑战。

日本首相安倍晋三在主持峰会时表示，世界经济面临较大下行风险，他对当前不断激化的贸易摩擦深表忧虑。他说，自由和开放经济是和平与繁荣的基础，使用贸易限制等手段不符合任何一国的利益，各国有必要发出强烈信号，维护并强化自由、公正的贸易体制。

韩国总统文在寅在峰会讲话中说，当今世界面临新的挑战，全球经济面临的不确定性和下行风险正在上升。单一国家独自行动无法应对世界经济面临的新挑战，他期待二十国集团在促进全球经济通过自由贸易实现互利共赢方面扮演关键角色。

俄罗斯总统普京当天在出席俄中印领导人会晤时表示，当前形势下，俄中印三国要坚定致力于维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护尊重主权、不干涉内政等国际关系基本原则，反对单边主义和保护主义，反对单边制裁。

此外，普京在出席峰会期间举行的金砖国家领导人会晤时表示，当前国际贸易越来越受到保护主义、具有政治动机的限制和障碍的影响。他说，任何弱化世贸组织角色的尝试都只能产生反作用。

英国首相特雷莎·梅在峰会期间与普京会晤时表示，英国将继续“毫不含糊地”保护自由民主秩序。

巴西总统博索纳罗在主持金砖国家领导人会晤时表示，贸易保护主义和不正当经济行为给全球贸易带来了压力，危及国际贸易规则的稳定性。巴西支持多边主义，并坚信世界经济的发展势头有赖于多边主义。

南非总统拉马福萨在金砖国家领导人会晤上表示，世界正处于一个不确定和高度不稳定的环境之中，多边主义正在承受极度压力。在一个多边的环境中，安全和繁荣才能得到最好的保障。（参与记者：林昊、马曹冉、王晨曦、桂涛、栾海、周星竹）

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