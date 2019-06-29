新华社评论员：为世界经济和全球治理把准航向——论习近平主席在二十国集团领导人第十四次峰会重要讲话

新华社北京6月28日电 题：为世界经济和全球治理把准航向——论习近平主席在二十国集团领导人第十四次峰会重要讲话

新华社评论员

“我们有责任在关键时刻为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望”。二十国集团领导人第十四次峰会28日在日本大阪举行，习近平主席出席并发表重要讲话。讲话直面当今世界面临的风险挑战和发展难题，深刻回答了怎么看、怎么办等重大问题，为世界经济发展指明正确方向。

国际金融危机发生10年后，世界经济再次来到十字路口：保护主义、单边主义持续蔓延，贸易和投资争端加剧，全球产业格局和金融稳定受到冲击……前进还是倒退，开放还是封闭，人类社会又面临选择。越是关键时刻，越要保持理性、登高望远，以负责任态度共渡难关。尊重经济运行的客观规律，把握开放融合的发展大势，胸怀和平繁荣的共同未来，方是应对风险挑战的正确态度。

坚持改革创新，挖掘增长动力；坚持与时俱进，完善全球治理；坚持迎难而上，破解发展瓶颈；坚持伙伴精神，妥善处理分歧——习近平主席提出的“四个坚持”建议，提供了促进世界和平发展、维护国际公平正义的中国方案。“单边主义和保护主义带来的严重危害令人担忧”，正如许多与会领导人所说，当前经济全球化遇到的一些曲折，向世界提出了完善全球治理的时代命题，向各国发出了共克时艰的迫切呼唤。习近平主席提出加强多边贸易体制、完善国际金融架构、落实应对气候变化《巴黎协定》等一系列主张，呼吁二十国集团成员弘扬伙伴精神，平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识。习主席的重要讲话凝聚着捍卫多边主义的国际共识，道出了国际社会的普遍期盼，有利于引导经济全球化朝着正确方向不断前行。

“四个坚持”的中国方案，蕴含促进世界经济增长的深邃智慧。创新是开启增长之锁的关键钥匙，发展是各国人民的共同期盼。置身世界经济新旧动能转换期，面对发展鸿沟、发展赤字带来的诸多挑战，习主席审时度势，提出建设适应未来发展趋势的产业结构、政策框架、管理体系，营造有利市场环境，加强国际创新合作等有效对策。除弊兴利、科学务实的中国方案，根植于中国改革发展的实践，契合各国发展需求，必将推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容发展。

纵观全球大势，尽管各种不稳定、不确定因素继续增多，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可逆转，中国与世界携手同行的步伐坚定有力。在6月这个异常繁忙的中国“外交季”，习近平主席出访5国，出席数场多边会议，为世界经济发展拨开云雾、注入信心。此次大阪峰会期间，习近平主席宣示中国进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判等对外开放重大举措，再次展现了海纳百川、共促发展的广阔胸襟。一个走好自己的路、办好自己的事的中国，一个同世界各国和平共处、合作共赢的中国，必将为世界发展作出更大贡献，与各国共同迈向人类命运共同体的美好未来。

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