共同创造世界经济更好明天——国际社会积极评价习近平主席在二十国集团领导人第十四次峰会上的重要讲话

新华社北京6月28日电 综合新华社驻外记者报道：二十国集团领导人第十四次峰会28日在日本大阪举行。国家主席习近平出席并发表题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的重要讲话。海外专家学者认为，习近平主席的重要讲话为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，将推动各国以更好合作谋求互利共赢，携手构建人类命运共同体，创造世界经济更好明天。

指明发展方向 打造高质量世界经济

印度尼赫鲁大学国际关系学院教授斯瓦兰·辛格高度评价习近平主席的重要讲话，认为讲话“为改善全球贸易体系和重新审视二十国集团的引领作用提供了正确方向”。他说，从长远看，习近平主席在演讲中提出的倡议为减少分歧、扩大共识、改善全球贸易体系提供了思路。

在澳大利亚国立大学商业与经济学院教授钱美君看来，习近平主席在讲话中强调合作、创新及发展，为当今世界发展指明方向。各国应该团结起来，共同努力，解决世界经济面临的困难。她说，在贸易保护主义抬头的大环境下，中国维护和推动多边贸易体系的努力有助于各国实现可持续发展。

德国丝绸之路倡议协会主席汉斯·冯·海尔多夫说，习近平主席的讲话表明中国倡导多边主义，致力于推动开放的、基于规则的国际贸易体系。中国加大力度开放市场，拥抱全球企业，同时努力推动共建“一带一路”，将给德国、特别是德国中小企业以及欧洲企业带来更多机遇。

韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振认为，中国宣布将进一步开放市场、实施新的外商投资法律制度，不仅有利于中国企业通过良性竞争提高实力，也将极大促进中国的外商投资环境，有助于外资企业在华兴业发展。他同时表示，多边贸易体系是促进各国互利共赢、相生发展的有效方式，对降低关税、推动自贸区建设等具有显著意义，有助于构建区域经济共同体和推动经济的创新型增长。

完善全球治理 携手共建人类命运共同体

肯尼亚中非问题专家爱德赫雷·卡文斯认为，习近平主席的讲话立足共同利益，着眼长远发展，为携手共建人类命运共同体指明了方向。

哈萨克斯坦国立欧亚大学东方学专家艾扎达·努里杰诺娃表示，习近平主席就全球治理提出的主张十分重要。经济全球化需要各国开放合作、携手发展，这是构建开放型世界经济、建立多边贸易体制的基础。中国宣布的相关重大举措将为进一步加深开放合作奠定良好基础。

印度尼西亚战略与国际研究中心高级研究员韦罗妮卡·萨拉斯瓦蒂说，习近平主席宣布的一系列扩大对外开放的举措，给世界其他国家尤其是发展中国家以鼓舞，为世界经济发展注入持久动力。她还表示，习近平主席在讲话中提出的四点建议契合当今时代背景与全球化潮流，坚定支持贸易自由化和多边主义的国际体系，符合世界大多数国家的利益与心声，为实现世界共同发展与繁荣贡献了中国方案与中国智慧。

扩大对外开放 创造机遇惠及世界

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所亚太研究中心首席研究员亚历山大·洛马诺夫认为，习近平主席就“加快形成对外开放新局面”提出的多项重大举措，是具有战略导向性、发展前景美好的经济政策，对世界贸易和全球经济治理等领域具有重要意义。中国进一步扩大开放，将给中国的合作伙伴带来更多益处。

英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚高度评价习近平主席在讲话中提出的进一步开放市场的重大举措，认为这必将受到世界欢迎。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山说，习近平主席提出的扩大进口、降低关税水平等举措，对包括马来西亚在内的国家都是重要机遇，将极大推动广大发展中国家的经济发展。

坦桑尼亚经济学家吉特什·拉德瓦说，习近平主席在讲话中所倡导的多边主义是非洲国家真正期待和需要的。中国一直都在践行对开放市场的承诺，与非洲各国之间的贸易额实现稳定增长，给许多非洲企业提供了发展机遇。（参与记者：赵旭、梁辉、陆睿、张继业、杨臻、张远、白旭、胡晓明、桂涛、高竹、郁玮、栾海）

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