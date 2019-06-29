人民网>>国际

习近平会见德国总理默克尔

2019年06月29日09:22  来源：新华网
 

　　6月28日，国家主席习近平在大阪会见德国总理默克尔。 新华社记者 庞兴雷 摄

【1】【2】
(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved