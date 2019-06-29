伊拉克示威者闯入巴林使馆 巴林召回驻伊大使

新华社巴格达6月28日电（记者张淼）数十名伊拉克示威者27日晚闯入位于伊拉克首都巴格达的巴林驻伊拉克大使馆，抗议美国在巴林研讨会上推介巴以问题“世纪协议”经济方案。巴林外交部28日发表声明对示威行动予以谴责，并已召回巴林驻伊拉克大使萨拉赫·马利基。

“许多示威者高呼反对美国、以色列和巴林的口号，几名男子爬上大使馆屋顶，降下巴林国旗，然后挥舞着伊拉克和巴勒斯坦国旗。”参加抗议的赛义夫·艾哈迈德·贾巴尔对新华社记者说。

事发后，伊拉克安全部队赶到现场，封锁使馆大楼及通往使馆的道路，局势随后得到控制。伊外交部28日发表声明对此次事件深表遗憾，同时谴责任何威胁外交使团的行为。

美国与巴林合办题为“和平促繁荣”的经济研讨会25日至26日在巴林举行，美方在会上推介其所谓推动解决巴以问题“世纪协议”的经济方案，避而不谈涉及巴勒斯坦核心诉求的政治方案。

巴勒斯坦方面认为该方案有损巴勒斯坦人民权利，反对并拒绝出席这一经济研讨会。24日至26日，巴勒斯坦民众在多地举行抗议活动，反对巴林经济研讨会和“世纪协议”经济方案。

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