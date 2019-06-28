“帮帮公益”音乐教室在江西落成

6月27日，由民建江西省委会、中华思源工程扶贫基金会主办，江西省民建同心扶贫基金会承办的“音乐响起”2019百个乡村音乐教室建设启动仪式暨帮帮公益音乐教室揭牌仪式在南昌县蒋巷小学启动室。
“音乐响起”乡村音乐教室项目是江西省民建同心扶贫基金会发起的教育扶贫项目，通过音乐下乡等形式，为贫困地区孩子们搭建音乐教室，提供乐器，配备师资等，陶冶贫困地区孩子们的情操和综合素质培养。据了解，2018年，江西民建同心扶贫基金会已在20多个贫困县创建了56个乡村音乐教室，直接惠及学生3万多名。2019年，将捐建100个音乐教室，并计划在未来几年共实施480所音乐教室建设，为江西省打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴作出积极贡献。
当天，中华思源工程扶贫基金会、帮帮公益平台、江西省民建同心扶贫基金会向蒋巷小学捐赠了电子钢琴、电子琴、电教板等音乐器材。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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