习近平主持中非领导人会晤

新华社大阪6月28日电（记者蒋国鹏 黄尹甲子）国家主席习近平28日在大阪主持中非领导人会晤。中非合作论坛前任非方共同主席国南非总统拉马福萨、非洲联盟轮值主席国埃及总统塞西、中非合作论坛现任非方共同主席国塞内加尔总统萨勒和联合国秘书长古特雷斯出席。与会领导人就深化中非合作、支持非洲发展和联合国工作、维护多边主义等重大问题交换意见，达成广泛共识。

习近平在讲话中指出，去年9月举行的中非合作论坛北京峰会开启了中非关系新时代。中方珍视中非传统友谊。无论国际形势如何变化，无论个别势力如何干扰，中非合作共赢、共同发展的初心不会改变，中非携手构建更加紧密的命运共同体的决心不会动摇。

习近平提出三点主张：

第一，我们要做共赢发展的先行者，让合作成果更多惠及中非人民。要将中非共建“一带一路”同非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略精准对接，通过落实北京峰会成果，给中非人民带来更多看得见、摸得着的好处。

中方将秉持真实亲诚理念和正确义利观，不折不扣兑现对非洲的承诺，持之以恒支持非洲发展，为非洲发展振兴和联合自强作出更大贡献。

第二，我们要做开放合作的引领者，凝聚支持非洲发展的更强合力。国际对非合作应该坚持非洲优先，尊重非洲意愿，维护非洲利益。任何唯我独尊、自我优先、损人利己的做法都是不得人心、不受欢迎的。

中方愿推动国际社会加大对非洲投入，同联合国一道，帮助非洲国家妥善应对全球性挑战，在尊重非方意愿基础上，同联合国和国际伙伴在非洲开展三方合作。

第三，我们要做多边主义的捍卫者，为维护国际秩序作出更大贡献。要坚持文明多样性和发展包容性，秉持共商共建共享原则，携手推进国际关系民主化进程，旗帜鲜明地反对保护主义、单边主义、霸凌行径、文明冲突论，共同捍卫多边主义和自由贸易体制，充分照顾发展中国家特别是非洲国家合理诉求和正当权益，积极维护国际公平正义。

中方将在联合国等多边舞台为非洲国家仗义执言，推动相关资源向非洲倾斜，继续推动联合国为非洲自主维和行动供资，为非洲实现长治久安和发展繁荣作出不懈努力。

习近平强调，中方愿以此次会晤为契机，同非洲国家和联合国一道，加强战略沟通，深化务实合作，携手为国际形势发展注入正能量，共同推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

与会非方领导人表示，中方主办这次中非领导人会晤，充分体现了对非洲的重视和非中间的亲密关系。去年召开的中非合作论坛北京峰会和刚刚在北京举行的北京峰会成果落实协调人会议十分成功。非中合作务实、高效，以行动为导向，有强有力的后续保障机制，很好回应了非洲国家的现实需求。非方感谢中方长期以来为支持非洲发展作出的积极贡献，赞赏中国从不干涉别国内政。希望其他国家能以中国为榜样，帮助非洲发展，提供发展资金，提高非洲发展水平。非洲国家愿同中方一道，落实北京峰会确定的“八大行动”，积极共建“一带一路”，构建更加紧密的非中命运共同体。非中要携手捍卫多边主义和自由贸易体系，推动国际秩序更加公平合理。

联合国秘书长古特雷斯表示，中国为促进非洲发展发挥了至关重要的积极作用。相信中非合作对实现联合国2030年可持续发展议程意义重大。联合国全力支持和参与中非合作和非洲自身发展，支持在“一带一路”、中非合作论坛框架内的合作。

会晤前，习近平同与会领导人一一握手并集体合影。

丁薛祥、杨洁篪、王毅等参加会晤。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)