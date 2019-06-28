委内瑞拉检方宣布调查14名涉未遂政变人员

新华社加拉加斯6月27日电（记者高春雨）委内瑞拉总检察长萨博27日在首都加拉加斯说，在委政府近日挫败反对派新的政变企图后，委检方已着手对14名涉未遂政变人员展开调查。

萨博在当天举行的新闻发布会上公布了这一调查名单，其中包括委前国防部长劳尔·巴杜埃尔及其子何塞纳尔斯·巴杜埃尔。萨博说，这些人涉嫌叛国并参与恐怖主义活动，“他们想让国家流血，破坏民主稳定，到处制造混乱”。

委新闻和通信部长罗德里格斯26日表示，委反对派计划于23日和24日发动政变，企图推翻总统马杜罗政权。按这场未遂政变原计划，反对派企图释放因侵占公共财产和破坏国家统一而正在服刑的劳尔·巴杜埃尔，在控制加拉加斯以东的拉卡洛塔空军基地后，推举他担任“总统”，取代此前自任“临时总统”的议会主席瓜伊多。

4月30日，部分亲反对派军人秘密释放委反对派重要人物莱奥波尔多·洛佩斯。随后，洛佩斯与瓜伊多在数十名身穿军装人员陪同下，突然出现在拉卡洛塔空军基地附近发动军事政变，但被委政府挫败。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，瓜伊多宣布自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多国承认。为逼迫马杜罗下台，美国不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。但国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解危机，委政府和反对派也已开启对话。

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