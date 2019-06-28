世贸组织裁定美国非法补贴可再生能源产业

新华社日内瓦6月27日电（记者凌馨）世界贸易组织27日发布专家组报告，裁定美国华盛顿州等八个州向可再生能源产业提供了非法补贴。

专家组报告显示，美国华盛顿州、加利福尼亚州、康涅狄格州、特拉华州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州和蒙大拿州通过财政、税收等政策对符合“当地成分”条件的可再生能源产业提供补贴，导致进口产品相较美国本地产品受到歧视性待遇，这种做法违背了世贸组织《1994年关贸总协定》中的“国民待遇”原则。

“国民待遇”原则是世贸组织的基本规则之一，它要求缔约国对进口产品给予不劣于相同的本国产品的待遇。

2016年2月，世贸组织裁定印度在“全国太阳能计划”中的部分措施违反了世贸规则，对美国企业构成歧视性待遇。同年9月，印度向世贸组织起诉美国八个州实施的可再生能源政策违反世贸规则。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)