俄军事专家完成在委内瑞拉轮换 已返回俄罗斯

俄罗斯驻委内瑞拉大使馆说，俄罗斯向委内瑞拉派遣的军事专家完成轮换，搭载上一批技术人员的俄军飞机26日飞离委内瑞拉首都加拉加斯，返回俄罗斯。

美国支持自封“临时总统”的委内瑞拉国民议会主席胡安·瓜伊多，寻求推翻委总统尼古拉斯·马杜罗。今年3月，俄军一架伊尔-62型客机和一架安-124型运输机抵达加拉加斯，送去大约100名俄罗斯军事专家和35吨货物，招致美方不满。美国当时要求俄方人员撤离，但俄方回应待多久“视需求而定”。

俄罗斯驻委内瑞拉大使馆早些时候在社交媒体“推特”发文，宣布俄方后续专家小组已经飞抵加拉加斯，以便对俄罗斯装备做“例行维护”。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫否认俄罗斯在委内瑞拉有“军事存在”，说俄方军事专家赴委是为“履行售后服务合同”。

美国政府官员说，俄方军事专家轮换后，人数不会有“大变化”。

俄罗斯外交部拉丁美洲司司长亚历山大·谢季宁26日接受美联社记者采访时说，美国夸大了俄罗斯对委内瑞拉政府的支持程度，俄方没有与委方签订新的军事合同，赴委的专家人数并非数以百计。

谢季宁谴责美国“粗暴插手委内瑞拉事务”，重申化解委内瑞拉政坛危机必须以尊重委内瑞拉主权为前提，必须“排除来自境外的强力干预，尤其是军事干预”。

谢季宁认为，国际社会致力于斡旋委内瑞拉政坛危机，为通过政治外交途径化解危机带来机会，“哪怕是非常脆弱的机会”。

谢季宁本月早些时候代表俄罗斯出席在瑞典斯德哥尔摩举行的委内瑞拉政治和解会议，联合国和欧洲联盟等多方代表与会。谢季宁说，会议主要目标是磋商协助挪威的斡旋努力。

委内瑞拉政府与反对派代表5月底结束在挪威首都奥斯陆举行的第二轮试探性对话，没有就化解政坛危机取得进展。（陈立希）（新华社专特稿）

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