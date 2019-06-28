美方再次抹黑“一带一路”倡议 外交部：自弹自唱 自讨没趣

新华社北京6月27日电（记者侯晓晨）针对美国国务卿蓬佩奥再次抹黑“一带一路”倡议，外交部发言人耿爽27日表示，奉劝美方个别人士不要再自弹自唱，自讨没趣。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日前，美国国务卿蓬佩奥在访问印度期间称，地区国家已经认识到，“一带一路”倡议虽无附加条件，却附带枷锁。各国不希望以让渡主权为代价发展基础设施、数字联通和能源合作。中方对此有何评论？

“我不知道蓬佩奥先生中了什么邪，对‘一带一路’倡议如此念念不忘，走到哪儿，说到哪儿。”耿爽说。

“遗憾的是，他对‘一带一路’的攻击抹黑似乎别人并不买账，他劝阻其他国家退出‘一带一路’合作似乎也并不奏效。为什么会这样？蓬佩奥先生自己应该好好想想。”他说。

耿爽说，如果“一带一路”倡议真如他所说是个枷锁，怎么会有如此多的国家和国际组织积极地参与和响应？如果这些国家不参与“一带一路”合作，谁能帮助他们加快基础设施建设，加快经济社会发展？难道是打着“美国优先”旗号的美国吗？美国能提出具体举措吗？能拿出真金白银吗？

“我想对于这些，国际社会看得清清楚楚，想得明明白白。蓬佩奥先生心里可能也有答案。在此我要再次奉劝美方个别人士，不要再自弹自唱，自讨没趣。”耿爽说。

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