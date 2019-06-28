放弃支持韦伯? 默克尔或就欧委会主席人选妥协

德国总理安格拉·默克尔26日在德国联邦议院、即议会下院讲话，说她依然支持以“领衔候选人”方式推荐欧盟委员会主席人选，但她支持的人选在欧洲议会表决通过的难度不小。

法新社解读，默克尔言下之意愿意就欧委会主席人选妥协。

【挫败感】

默克尔谈及欧委会主席换届时说：“只有由欧洲理事会推荐的人选才能参与竞选欧委会主席，推荐的事情我一个人说了不算。”

多个欧盟机构领导职位今年年底换届，包括欧盟委员会主席、欧洲理事会主席、欧洲中央银行行长、欧盟外交和安全政策高级代表、欧洲议会议长5个关键岗位。

按照欧盟法规，欧盟28个成员国的领导人提议欧委会主席人选，交予新一届欧洲议会表决确认。实际操作中，欧委会主席人选一般由欧洲议会第一大党团推荐，经欧盟成员国领导人认可后交予欧洲议会表决，即所谓“领衔候选人”惯例。

默克尔支持欧洲议会最大党团欧洲人民党党团推荐的德国议员曼弗雷德·韦伯，后者是她领导的德国执政联盟成员基督教社会联盟副主席。只是，法国总统埃马纽埃尔·马克龙不同意，理由是韦伯缺乏政治经验。马克龙提倡打破“领衔候选人”惯例，支持更多自由派人士执掌欧盟关键机构。

欧盟成员国领导人20日至21日在比利时首都布鲁塞尔闭门开会，没有就欧委会主席人选达成一致，定于30日在特别峰会期间继续磋商。马克龙说，由欧洲议会前三大党团各自推荐的人选都没有得到足够多的欧盟成员国领导人认可。

欧委会主席人选需要获得28个成员国领导人中至少21人认可并且获得欧洲议会751名议员半数以上支持。

【示妥协】

默克尔26日在向德国议员通报欧盟峰会结果时说，她依然尊重“领衔候选人”惯例，“但那样能否成功我拿不准”。

她承认：“欧洲理事会内部不是每一个人都赞成‘领衔候选人’惯例，既然我们珍视德法关系，便不得不承认法国总统的见解与我不同。”

“事情非常复杂，我们因而需要寻找解决办法，”她说，“这种办法既不否定‘领衔候选人’惯例，也能让欧洲有效率。”

法新社解读，默克尔承认可能放弃支持韦伯，显现妥协意愿。

默克尔定于26日晚些时候在德国首都柏林会晤韦伯、欧洲人民党党团领袖约瑟夫·道尔以及默克尔所属德国基督教民主联盟主席安妮格雷特·克兰普－卡伦鲍尔。欧盟特别峰会召开在即，柏林会晤预期将就欧委会主席人选一事协调德方立场。（杜鹃）（新华社专特稿）

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