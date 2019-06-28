印控克什米尔发生车祸致11死8伤

新华社新德里6月27日电（记者胡晓明）印控克什米尔地区27日发生一起道路交通事故，已造成包括9名学生在内的11人死亡，另有8人受伤。
当地警方说，事故发生在印控克什米尔首府斯利那加市以南约88公里的绍比安地区。出事客车上共有19人，大多是前往该地区野餐的一所计算机学院学生。事发时司机对车辆失去控制，客车滑下山路坠入深谷。
据警方介绍，伤者已被送往附近医院，其中一些伤势较重的伤员被送到斯利那加市接受救治，死亡人数还可能继续增加。
印控克什米尔地区重大交通事故频发。超载、车辆缺乏维护和路况差等是事故发生的主要原因。
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