美国再就土耳其购买俄制S-400发制裁威胁

美国代理国防部长马克·埃斯珀26日向土耳其官员表明态度，称如果土耳其执意购买俄罗斯制造的S-400型防空导弹系统，土方可能面临美方经济制裁。

埃斯珀当天出席北大西洋公约组织防长会议期间会晤土耳其防长胡卢西·阿卡尔。埃斯珀重申，如果土方购买俄制S-400系统，美方不会允许土方继续参与F-35型战机项目。

一名跟随埃斯珀出访的美国国防部高级官员说，埃斯珀与阿卡尔“坦率”讨论，但会面没有让双方改变各自立场。

埃斯珀告诉随行媒体记者，他传递的信息相当直接：“许多年来，土耳其一直是（美方）信任的伙伴和盟友，购买S-400削弱了这一点。”按照美方官员的说法，埃斯珀告诉阿卡尔，土耳其正式接收S-400以前仍有机会“挽回局面”。

土耳其与俄罗斯2017年签订S-400采购协议，使原本紧张的土美关系进一步恶化。美国及其主导的北约反对土耳其采购S-400，理由是这一俄制系统与北约防空系统不兼容，且S-400配备的雷达系统一旦获得与F-35相关数据，就能够定位并追踪美国及其盟国的这种战机，致使后者难以躲避俄方攻击。

美方先前多次要求土方取消S-400订单，威胁施行制裁、暂停向土方交付F-35战机零部件并暂停F-35项目合作，但土方坚持履行与俄方的合同。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安27日说，在先前与美国总统唐纳德·特朗普的交谈中，他感觉美方不会对土方施行制裁。埃尔多安重申，土方已经购买S-400，俄方预期7月中上旬开始交付这一系统。（闫洁）【新华社微特稿】

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