英国立法确认在2050年实现温室气体“净零排放”

新华社伦敦6月27日电(记者王慧慧)英国新修订的《气候变化法案》27日生效，正式确立英国到2050年实现温室气体“净零排放”的目标。英国由此成为世界主要经济体中率先以法律形式确立这一目标的国家。
英国在2008年通过《气候变化法案》，法案确立的远期目标是到2050年将碳排放量在1990年的水平上降低至少80%。今年5月，负责制定减排方案并监督实施的“气候变化委员会”建议，将此目标修改为“净零排放”，即通过植树造林、碳捕捉等方式抵消碳排放。
英国负责能源与清洁发展事务的官员克里斯·斯基德莫尔在一份声明中说，英国是工业革命的发源地，工业革命曾经带动全球经济增长，但同时也增加了排放量。如今，英国成为第一个以法律形式确立到2050年实现“净零排放”的主要经济体，将清洁发展置于现代工业战略的核心。
当天，塔塔化工欧洲公司宣布，将建设英国迄今最大的碳捕捉项目，预计2021年在位于英格兰西北部的柴郡投入运营，每年从大气中移除4万吨二氧化碳。这一项目得到英国政府资金支持。英国政府希望，随着成本的下降，碳捕捉技术能够在本世纪30年代大规模应用。
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