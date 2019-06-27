美方威胁要对中方加征额外关税 外交部：吓唬不了中国人民

人民网北京6月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

有记者提问：据报道，26日，美国总统特朗普接受采访时称，过去几天美中就经贸问题交换了意见，双方可能会在G20峰会期间达成协议。如达不成协议，他会对中国加征额外关税。中方对此有何评论？

耿爽回答：我们的立场很清楚。中方始终主张通过对话协商解决中美经贸摩擦，同时我们也会坚定捍卫自己的正当合法权益。

美方威胁要对中方加征额外的关税，这根本吓唬不了中国人民。中国人不信邪、不怕压，从来不吃这一套。

这里我要奉劝美方，发起贸易战、加征关税损人害己，根本解决不了问题。

我们希望美方认真听一听这几天美国国内各种团体和广大民众对贸易战和加征关税的反对声音，希望美方能在G20大阪峰会期间认真听一听国际社会对单边主义、保护主义和霸凌行径的抵制声音。

我们希望美方能同中方相向而行，在相互尊重、平等互利的基础上，照顾彼此合理关切，寻求互利共赢。这不仅符合中美两国及两国人民的利益，也是国际社会的普遍期待。

记者会答问实录如下：

应巴拿马政府邀请，国家主席习近平特使、农业农村部部长韩长赋将赴巴拿马城出席于6月30日至7月1日举行的巴拿马总统权力交接仪式。

问：据报道，澳大利亚总理莫里森在赴大阪出席二十国集团领导人峰会前夕发表讲话，全面阐述澳外交政策，其中多次提及中国和中澳关系。中方对此有何评论？

答：我们注意到莫里森总理发表讲话阐述澳大利亚外交政策。他在讲话中表示，中国的经济增长有利于中国，也符合澳大利亚的利益。澳将一如既往欢迎中国经济增长，也欢迎“一带一路”倡议为促进本地区基础设施投资和经济社会发展所做贡献。他并重申致力于深化澳中全面战略伙伴关系，我们对此表示赞赏。

中方始终认为，一个健康稳定的中澳关系，符合两国人民的根本利益，也有利于本地区的和平、稳定与繁荣。希望澳方同中方相向而行，推动两国关系在互信互利基础上健康稳定向前发展。

问：近日，美方介绍了“中东和平新计划”经济部分内容。中方对此有何评论？

答：中方注意到了有关报道，我们希望国际社会继续坚持“两国方案”大方向，坚持联合国有关决议、“土地换和平”原则等国际共识和准则，重视倾听主要当事方特别是巴勒斯坦方面的看法和主张，推动巴勒斯坦问题早日实现全面、公正、持久解决。

问：据报道，日前，美国国务卿蓬佩奥在访问印度期间称，地区国家已经认识到，“一带一路”倡议虽无附加条件，却附带枷锁。各国不希望以让渡主权为代价发展基础设施、数字联通和能源合作。中方对此有何评论？

答：我不知道蓬佩奥先生中了什么邪，对“一带一路”倡议如此念念不忘，走到哪儿，说到哪儿。

遗憾的是，他对“一带一路”的攻击抹黑似乎别人并不买账，他劝阻其他国家退出“一带一路”合作似乎也并不奏效。为什么会这样？蓬佩奥先生自己应该好好想想。

如果“一带一路”倡议真的像他所说的那样是个枷锁，怎么会有如此多的国家和国际组织积极地参与和响应？如果这些国家不参与“一带一路”合作，谁能帮助他们加快基础设施建设，加快经济社会发展？难道是打着“美国优先”旗号的美国吗？美国能提出具体举措吗？能拿出真金白银吗？

我想对于这些，国际社会看得清清楚楚，想得明明白白。蓬佩奥先生心里可能也有答案。

在此我要再次奉劝美方个别人士，不要再自弹自唱，自讨没趣。

问：据报道，26日，美国总统特朗普接受采访时称，过去几天美中就经贸问题交换了意见，双方可能会在G20峰会期间达成协议。如达不成协议，他会对中国加征额外关税。中方对此有何评论？

答：我们的立场很清楚。中方始终主张通过对话协商解决中美经贸摩擦，同时我们也会坚定捍卫自己的正当合法权益。

美方威胁要对中方加征额外的关税，这根本吓唬不了中国人民。中国人不信邪、不怕压，从来不吃这一套。

这里我要奉劝美方，发起贸易战、加征关税损人害己，根本解决不了问题。

我们希望美方认真听一听这几天美国国内各种团体和广大民众对贸易战和加征关税的反对声音，希望美方能在G20大阪峰会期间认真听一听国际社会对单边主义、保护主义和霸凌行径的抵制声音。

我们希望美方能同中方相向而行，在相互尊重、平等互利的基础上，照顾彼此合理关切，寻求互利共赢。这不仅符合中美两国及两国人民的利益，也是国际社会的普遍期待。

问：据日本媒体报道称，目前G20大阪峰会公报草案中关于全球变暖的内容未包括有关落实《巴黎协定》的措辞。中方能否证实？对此有何评论？

答：据我了解，G20成员正在就大阪峰会的公报草案进行磋商。目前我还不便对草案的内容进行评论。

我可以告诉你的是，应对气候变化一直都是G20关注的重点议题。作为国际经济合作主要论坛，长期以来，G20为推动气候变化国际合作发挥了重要作用。我们期待此次大阪峰会能就应对气候变化对外发出积极的政治信号。

中方始终积极投身应对气候变化多边进程，参与G20等多边机制下的相关讨论，为全球气候治理作出了重要贡献。

去年，在G20布宜诺斯艾利斯峰会期间，王毅国务委员与法国外长勒德里昂以及联合国秘书长古特雷斯共同举行了气候变化问题三方会议并发表新闻公报，发出了支持多边主义，合作应对气候变化的共同声音，在国际上引起强烈反响，为随后举行的卡托维兹大会达成《巴黎协定》实施细则积累了条件。

据我了解，在今年大阪峰会期间，三方还会延续去年的作法，再次举行气候变化问题会议。我们希望会议能为促进G20及其他多边机制下应对气候变化的讨论发挥积极作用，为全球应对气候变化多边进程提供助力。

问：有报道称，中美两国元首大阪峰会会晤前夕，中美双方已就延后加征关税达成意向性协议，中方能否证实，对此有何评论？

答：你说的情况我还不掌握。今天下午商务部也在举行记者会，可以向他们求证一下。

刚才我在回答提问时已经重申了中方对中美经贸摩擦和经贸磋商的态度。据我了解，中美两国的团队正在为二十国集团大阪峰会期间中美元首会晤做准备，我们希望美方同中方共同努力，推动此次会晤取得积极成果。

问：据报道，由于中方设置的财政要求过高，坦桑尼亚暂停了价值100亿美元的巴加莫约港项目，中方对此有何评论？

答：你提到的具体项目情况我并不掌握，我在这里愿作一个原则性回应。基础设施落后和资金缺乏是制约非洲自主发展的主要瓶颈。作为非洲国家的朋友与伙伴，中方在力所能及的范围内持续开展对非基础设施和投融资合作，同时和非方共同做好项目可行性研究，确保项目的经济社会效益和可持续发展。中方支持中国企业根据市场化原则参与坦桑尼亚基础设施建设。

(责编：贾文婷、杨牧)