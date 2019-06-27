新华社东京6月27日电 专访：期待G20大阪峰会就世界性课题达成共识——访前日本经济产业省官员藤原正彦

新华社记者杨汀

二十国集团（G20）领导人第十四次峰会将于28日至29日在日本大阪举行。峰会将围绕全球经济、贸易与投资、创新、环境与能源等议题展开讨论。前日本经济产业省官员、大和总研特别研究员藤原正彦日前在东京接受新华社记者专访时表示，期待与会领导人在此次峰会上就世界性课题达成共识，期待中国在峰会上发挥作用。

藤原正彦曾任日本经济产业省资源能源厅能源谈判官、经济合作与发展组织核能机构副总干事等职。

他说，随着新兴国家的政治、经济实力大大增强，G20机制的重要性也日益提高。经济发展是G20成员的共同目标，在贸易保护主义抬头的背景下，期待与会领导人齐聚一堂，努力达成共识。

中美两国领导人日前在通电话时表示，双方愿意在G20大阪峰会期间会晤。藤原说，中国和美国是全球最大的两个经济体，两国领导人在峰会期间深入交换意见，将为世界经济增长和可持续发展做出贡献。

谈及投资和合作问题时，藤原表示，他尤其关注日中在相关方面的合作前景。

他说，日本视中国为投资对象国、劳动力大国，近年来中国经济发展迅猛，日中在第三国的合作潜力令人关注。去年10月，首届中日第三方市场合作论坛在北京举行，吸引了两国超过1000名企业家积极参与。今后，在东南亚国家以及“一带一路”建设参与国家，日中都有可能开展三方共赢的合作。

藤原还表示，希望本次峰会期间，各方能就环境与能源领域各层面合作展开讨论，如能源生产国与能源消费国之间的合作、消费国与消费国之间的合作等。他说，日中都是能源消费大国，期待两国未来在可再生能源等领域加强合作。

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