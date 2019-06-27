中国代表：有关各方应继续坚定维护和执行伊核问题全面协议

新华社联合国6月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表吴海涛26日表示，伊核问题全面协议是多边主义重要成果，有关各方应从大局和长远出发，继续坚定维护和执行安理会第2231号决议和伊核协议。

吴海涛在当天举行的安理会伊核问题公开会上表示，伊核协议是经安理会核可的多边协议，具有国际法效力，是多边主义重要成果，对维护国际核不扩散体系、维护中东和平稳定至关重要。

吴海涛说，国际原子能机构已连续15次确认伊朗履行了伊核协议核领域义务。中方赞赏伊方为执行决议和伊核协议所作努力，希望伊朗继续执行伊核协议。中方希望其他各方切实履行所作承诺，尊重伊方合理要求，采取积极措施，维护伊核协议权利与义务的平衡。中方对美国退出伊核协议并对伊方实施单边制裁表示遗憾，呼吁各方致力于妥善解决同伊维持正常经贸合作面临的困难。

吴海涛强调，当前形势下，各方应慎重处理伊朗射导和空间发射问题，准确解读安理会相关决议，避免影响执行伊核协议大局。中方注意到伊朗多次阐明其导弹计划的常规、自卫性质，鼓励伊方与各方开展平等对话，共同努力维护地区和平稳定。

吴海涛表示，近期，中东局势持续紧张升级，形势发展令人担忧。中方呼吁有关各方保持冷静克制，坚持通过对话协商解决争端，避免任何使局势升级的行动。

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