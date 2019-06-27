德国加强打击针对青少年儿童的网络性诱拐

新华社柏林6月26日电（记者张毅荣）德国政府26日通过一项刑法修正案提案，旨在加强保护青少年儿童免受网络性诱拐的侵害。未来犯罪嫌疑人被发现企图实施性诱拐将入刑。
根据这项提案，当犯罪嫌疑人通过社交媒体、网络聊天室、网络游戏等途径接触青少年儿童，并企图施加影响实施性诱拐，一旦被家长或者潜伏伪装的调查人员发现，将被认为触犯刑法。
按照德国刑法目前的规定，网络性诱拐青少年儿童构成犯罪并将被处以三个月至五年的自由刑。但当性诱拐仅停留在接触交流阶段时，尚不能追究刑责。
按照有关解释，网络性诱拐是指犯罪嫌疑人通常以匿名、伪装等形式，在网上通过各种手段博取受害人信任，继而操纵受害人，以达到自己的性意图。
德国司法部网站显示，随着数字化发展和使用网络服务在青少年儿童中的普及，这一群体沦为网络性诱拐受害者的风险在过去几年不断增高。
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