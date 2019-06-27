德国7月消费者信心指数环比再度下降

新华社柏林6月26日电（记者朱晟 李萌）德国市场研究机构捷孚凯26日公布的月度报告预测，7月份德国消费者信心指数为9.8点，比6月份下降0.3点，环比连续第二个月下降。

报告显示，在反映德国消费者信心指数的三项指标中，经济前景指标和购买倾向指标均环比回升，但收入预期指标显著下降12.2点，至45.5点，为2017年3月以来最低水平。

捷孚凯专家罗尔夫·比尔克勒对新华社记者表示，国际贸易摩擦、英国“脱欧”、美国和伊朗冲突等风险对出口导向型行业的员工及供应商产生了负面影响，“这些领域中，失业的担忧不断增长，这显然影响了收入（预期）指标”。

报告还显示，如果对失业的担忧无法得到遏制，捷孚凯将不得不下调2019年德国私人消费支出将增加1.5%的预测。

自1980年起，捷孚凯每月对大约2000名德国消费者进行信心指数问卷调查，该指数是预测经济走势和居民消费趋向的先行指标。

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