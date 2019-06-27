众志成城 霸凌主义就不能得逞

迅言

面对中美经贸摩擦,举国上下同心的“软实力”,中国经济、科技的“硬家底”,让我们有底气不怕鬼不信邪。然而,也有极少数崇美、媚美、恐美的“花式”言论时不时冒出来,蛊惑人心。但群众的眼睛雪亮,这些杂音噪音受到广大网友的摒弃抵制。

在这些杂音噪音中,有的厉色恐吓,认为美国是“这个星球上最强大的国家”,钱多拳头硬,中国选择“对抗”肯定会遭殃；有的“苦口婆心”,说中国力量还太弱,趁早“认怂”才能保全自己；还有的煞有介事地“算账”,以所谓现实“利益”试图涣散我们斗志,背后打的却是自己的小算盘。

无论是恐惧型、认怂型,还是私利型,他们都擅长选择性举例子列数据,像模像样。虽然他们举的是“歪例”,列的是“异数”,但不能不警惕这些歪理邪说。

实际上,美国一些人“小动作”不断的背后,大战略意图昭然若揭。正常的互利贸易,到了他们这里,成了企图遏制中国发展的手段,成了国内政治争斗的工具。他们的一招一式,充满了妄自尊大的算计,他们的“坚定”,背后其实是色厉内荏。他们的指责越是罔顾事实、颠倒是非,要求越是蛮横霸道、不讲规则,越是反衬出中国不是他们想捏就捏的“软柿子”。最终,他们扰乱伤害的必然是世界正常经贸秩序。对此,连美国国内的不少民众,和国外的传统盟友也看不下去了。但我们国内的极少数人反倒“看得下去”,岂非咄咄怪事?

新中国成立70年特别是改革开放40多年来,我们已创造举世瞩目的成就,世界第二大经济体也不是“稻草人”,我们更有不被鱼肉的能力和信心。即使在中华民族刚刚从积贫积弱站起来的20世纪50年代初,只要正义在手,意志坚强,团结一心,我们不也照样把那个“星球上最强大的国家”撵回三八线吗?

不管是恐惧型、认怂型还是私利型,他们都“包装”得如同“天使”一般,口口声声是“为同胞着想”,喋喋不休是为了让中国人民“少受些损失”。其实,不管他们怎么包装,都掩盖不了其本质。古人说得好:“巧言令色,鲜矣仁”。说到底,他们的巧言令色,不过是殷勤地为美国一些人的利益站台、张目。这种没有原则、“枪口对内”的崇美、恐美,恐怕连那些挑起事端的美国人也要瞧不起。

古往今来,堡垒最容易从内部被攻破。众志成城者胜,只要我们认识清醒,思想统一,一致对外,霸凌主义就不能得逞,经贸摩擦就扰乱不了中国发展的大局。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)