以色列民间机构放弃登月计划

新华社耶路撒冷6月26日电（记者吕迎旭）以色列非营利性组织“以色列太空登陆组织（SpaceIL）”25日表示，将放弃之前宣布的二次登月计划。

以色列太空登陆组织曾发起以色列首个登月任务“创世纪”号，但探测器最终未能成功登陆月球，随后又宣布将建造“创世纪2”号，再次尝试登月。

该组织25日在社交媒体推特上说，“创世纪”号的登月之旅“已被视为一次成功的破纪录之旅”，所以不会再次尝试登月，改而为“创世纪2”号任务挑选“另一个重要目标”，具体细节将于晚些时候公布。

另据以色列媒体报道，以色列太空登陆组织在一份声明中说，重复之前的登月之旅已经不具足够的挑战性。虽然上次登月失败，但已被以色列民众视为成功，因为它创下了多个世界纪录，如成本最低、体积最小，并且是该国首个主要由私人出资的太空项目。至于新的项目，一旦敲定将会公之于众。

“创世纪”号登月任务由以色列太空登陆组织发起，项目耗资约1亿美元，主要来自私人资金。任务使用的探测器高1.5米，直径2米，重约600千克，于今年2月21日搭乘美国太空探索技术公司“猎鹰9”火箭升空，4月4日进入月球轨道，原计划4月11日登月。但在准备登陆月球数分钟前，探测器出现技术故障，与地面失去联系，撞向月球表面。

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